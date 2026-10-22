Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da COP31 Çocuk İklim Zirvesi'nde 60 öğrenci çözüm önerisi geliştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da COP31 Çocuk İklim Zirvesi'nde 60 öğrenci çözüm önerisi geliştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da düzenlenen COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşması'nda 60 öğrenci, 12 çalışma grubunda iklim ve çevre sorunlarına çözüm önerileri geliştirdi. Öğrencilerin önerilerinin İl Düzenleme Kurulu tarafından İl Çocuk İklim Bildirgesi'nde bir araya getirilmesi planlanıyor.

Muğla'da düzenlenen COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşması'nda 60 öğrenci, iklim ve çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 12 çalışma grubunda bir araya geldi.

"Benim ilim, benim geleceğim: Çocuklar gelecek için çözüm üretiyor" sloganıyla düzenlenen buluşmada öğrenciler, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları ele alarak çözüm önerileri hazırladı.

Altı temada gerçekleştirilen çalışmalarda enerji ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim, iklim adaleti ve iklim göçü ile ekokaygı ve çocukların çevre çalışmalarına katılımı konuları ele alındı.

Öğrenciler, grup çalışmalarında belirledikleri sorunları ve çözüm önerilerini poster, çizim, maket ve sunumlarla ifade etti. Çalışmalarda Muğla'nın su kaynakları, ormanları, kıyıları ve sulak alanlarına ilişkin konular da değerlendirildi.

Programın açılışında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Özerdem konuşmacı olarak yer aldı.

Çalışma gruplarının önerilerinin İl Düzenleme Kurulu tarafından bir araya getirilerek İl Çocuk İklim Bildirgesi hazırlanması planlanıyor. Bildirgeyle çocukların yerel çevre sorunlarına ilişkin görüşlerinin ve çözüm önerilerinin ortak bir metinde toplanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Arkadaşlık isteğini reddettiği kişi tarafından öldürülen Sevda toprağa verildi

Arkadaşlık isteğini reddettiği için öldürülen Sevda toprağa verildi
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
Menderes'te selde ölen 2 kardeşin davasında iddianame: Sanıklar haber verseydi sağ bulunabilirlerdi

Haber verselerdi kurtulabilirlerdi! Selde ölen 2 kardeş için dava
Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı

Cenazede tartışma yaratacak olay

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı

"Para konuşmadım" demişti! Alacağı maaş bomba
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti