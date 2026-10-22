Muğla'da COP31 Çocuk İklim Zirvesi'nde 60 öğrenci çözüm önerisi geliştirdi

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Muğla'da düzenlenen COP31 Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşması'nda 60 öğrenci, iklim ve çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencileri 12 çalışma grubunda bir araya geldi.

"Benim ilim, benim geleceğim: Çocuklar gelecek için çözüm üretiyor" sloganıyla düzenlenen buluşmada öğrenciler, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları ele alarak çözüm önerileri hazırladı.

Altı temada gerçekleştirilen çalışmalarda enerji ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, sürdürülebilir yaşam ve sorumlu tüketim, iklim adaleti ve iklim göçü ile ekokaygı ve çocukların çevre çalışmalarına katılımı konuları ele alındı.

Öğrenciler, grup çalışmalarında belirledikleri sorunları ve çözüm önerilerini poster, çizim, maket ve sunumlarla ifade etti. Çalışmalarda Muğla'nın su kaynakları, ormanları, kıyıları ve sulak alanlarına ilişkin konular da değerlendirildi.

Programın açılışında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Özerdem konuşmacı olarak yer aldı.

Çalışma gruplarının önerilerinin İl Düzenleme Kurulu tarafından bir araya getirilerek İl Çocuk İklim Bildirgesi hazırlanması planlanıyor. Bildirgeyle çocukların yerel çevre sorunlarına ilişkin görüşlerinin ve çözüm önerilerinin ortak bir metinde toplanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA