Muğla'da çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, Selimiye Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytinlik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak yaklaşık 1 dönüm otluk ve zeytinlik alan zarar gördü.