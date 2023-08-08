Muğla'da çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, Selimiye Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytinlik alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü ancak yaklaşık 1 dönüm otluk ve zeytinlik alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.
Selimiye Mahallesi'ndeki yol kenarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakındaki zeytinlik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye görevlileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm otluk ve zeytinlik alan zarar gördü.