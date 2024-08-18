Muğla'da çıkan orman yangınlarına sebebiyet veren şüpheliler yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'ya bağlı Yatağan, Ula ve Datça ilçelerindeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen toplam 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün Muğla'ya bağlı Yatağan, Ula ve Datça ilçelerindeki orman yangınlarına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen toplamda 3 kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangına ilk belirlemelere göre arıcıların neden olduğu tespit edildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Datça'da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği şüphesiyle 1 kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır" ifadelerini kullandı.