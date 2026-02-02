Haberler

Alkollü sürücünün motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Bolu'da toprağa verildi

Alkollü sürücünün motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Bolu'da toprağa verildi
Muğla'da alkollü otomobil sürücüsünün motosikletiyle çarpması sonucunda 30 yaşındaki Sertaç Yılmaz hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Bolu'da toprağa verildi. Ailesi, sorumlu kişinin en ağır cezayı almasını istedi.

MUĞLA'da, alkollü otomobil sürücüsünün motosikletiyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Sertaç Yılmaz (30), memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 30 Ocak'ta saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz'ın kullandığı 48 AHY 342 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletin sürücüsü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertaç Yılmaz, hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü Yasin Yayla'nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yayla, tutuklandı.

'KURALSIZ BİR İNSAN, BİZİM KARDEŞİMİZİN CANINI ALDI'

Sertaç Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Bolu'ya getirildi. Aktaş Mahallesi'ndeki Aktaş Camisi'ndeki cenazeye Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Yılmaz ailesinin yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Yılmaz, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yılmaz'ın ağabeyi Aytaç Yılmaz, sorumlunun en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "2 gün önce Muğla'da trafik kazası geçiren kardeşimin cenaze törenindeyiz. Bizi bu duruma sokan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Benim kardeşimin hiçbir günahı yoktu. Tüm ekipmanları vardı. Gayet yolunda ilerlerken kuralsız bir insan, bizim kardeşimizin canını aldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

