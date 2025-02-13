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Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi! 98'i kapatıldı, 154'ü yolda

Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi! 98'i kapatıldı, 154'ü yolda
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciası sonrasında Muğla'da 508 otel ve tesis yerinde incelendi. Valilikten yapılan açıklamada 98'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığını, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

75. Yıl Salonu'nda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi! 98'i kapatıldı, 154'ü yolda

"BUGÜNE KADAR 508 OTEL VE TESİSİ DENETLEDİK"

Muğla'da bulunan tesislerde Valilik koordinesinde il ve ilçelerde kurdukları komisyonlarla denetim gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi" dedi.

Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi! 98'i kapatıldı, 154'ü yolda

TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER GİDERİLDİ

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm tesislerin de denetlendiğini ifade eden Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi! 98'i kapatıldı, 154'ü yolda

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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