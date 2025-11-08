Haberler

Muğla'da 5 Bin 200 Kitap Toplandı

Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kitap bağışı kampanyası kapsamında 5 bin 200 kitap toplandı. 23 Nisan'da başlayan kampanyada, toplanan kitaplar kütüphanelerde değerlendirilecek. Kampanya ile amaçlanan, Muğla'da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmektir. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, değerli bir dost olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağışı kampanyasıyla 5 bin 200 kitap toplandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatıldı.

İl genelinden vatandaşların desteğiyle toplanan 5 bin 200 yeni kitap, Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleriyle ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek.

Devam eden kampanyaya destekte bulunmak isteyenler, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne bağış yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyayı, kültür ve sanat kenti Muğla'da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla başlattıklarını belirtti.

Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Aras, kitap okumanın çağın dijital imkanlarına rağmen önemini koruduğuna değindi.

Kitabın insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşı olduğunu ifade eden Aras, bir insanın sahip olabileceği en büyük servetin okuduğu kitaplar olduğunu kaydetti.

