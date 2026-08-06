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Fethiye'de kayıp kadın cinayeti: 10 sanığın yargılanması sürüyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık yargılanıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık yargılanıyor.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.D, M.D. ile A.D. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Kadının eşi M.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kadının eşi sanık M.D. cinayeti planlı işlemediğini ve olayın töre cinayeti olmadığını iddia etti.

Sanık A.D. ise iftira atıldığı için cezaevinde olduğunu, yaklaşık 13 aylık tutukluluğu nedeniyle ailesinin zor durumda kaldığını savundu.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen A.D. beraatı ve tahliyesini talep etti.

Diğer sanık M.D. ise kardeşiyle eşinin kavga ettiğini öğrendiğini ve T.D. ile onları barıştırmak için eve gittiklerini söyledi.

M.D. ile T.D. de suçsuz olduklarını savunarak, beraat ve tahliyelerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 19 Temmuz 2025'te Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp kadın A.D.'nin eşi M.D. ile T.D, A.D, M.D. ve tutuksuz yargılanan 6 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle kasten öldürme", "kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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