Muğla'da çifte ölüm: Eski sevgililer silahla vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde 2 kişi, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kötekli Mahallesi 56. Cadde'deki A1-2 Blok'un birinci katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, B.Z.K. ile M.A'nın silahla başlarından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Silah ve diğer deliller, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Polisin yaptığı araştırmada B.Z.K. ile M.A'nın bir süre ilişki yaşadığı ve yaklaşık 5 ay önce ayrıldıkları bilgisine ulaşıldı.

Cenazeler, evde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA