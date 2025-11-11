Muğla'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Muğla ve ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde 6 Eylül'de çıkan yangında zarar gören ormanda fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıçcı, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Marmaris ilçesinde de "Yeşil Vatan Seferberliği" temasıyla Karaca Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğine Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, turizm tesisleri çalışanları orman gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yardımıyla dikilen fidanlara can suyu verildi.

Datça ilçesinde düzenlenen etkinlikte ise 3 dönümlük alana 150 biberiye ve 150 keçiboynuzu fidanı dikildi.

Kızlan Mahallesi Gebekum mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe, çevre gönüllüleri ve mahalle sakinleri de katıldı. Etkinlikte konuşan gönüllüler, doğaya katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Dikilen keçiboynuzu ve biberiye fidanlarının bölgenin ekolojik yapısına uygun olduğu, ilerleyen yıllarda hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlayacağı belirtildi.

Yatağan'da geçen yaz yaşanan orman yangınında zarar gören Nebiköy Mahallesi Erentepe Kule Yolu üzerindeki bölgede binlerce fidan toprakla buluştu. Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

İlçe Kaymakamı Kaymakam Turgay İlhan, doğayı koruma bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiğini söyledi.

İlhan, "Bu tür etkinlikler hem çevre bilinci oluşturmak hem de doğaya olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek için çok kıymetli. Bugün diktiğimiz fidanlar, yarınlarımızı yeşertecek." dedi.

Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk ise Milli Ağaçlandırma Günü'nün sadece bir dikim etkinliği değil, aynı zamanda doğaya olan bağlılığın bir simgesi olduğunu vurguladı.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte diktikleri fidanlara kendi isimlerini vererek hatıra bıraktı.

Etkinliğe Yatağan Cumhuriyet Başsavcısı Baki Bozkaya, Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı Erol Can, İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve daire amirleri, personeller, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.