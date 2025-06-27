Muğla'da 1. Gastronomi Festivali Başladı

Muğla'da 1. Gastronomi Festivali Başladı
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Muğla'nın Datça ilçesinde 4 gün sürecek olan '1. Gastronomi Festivali', yöresel tatları bir araya getiriyor. Farklı illerden katılımcılarla zenginleşen festival, gastronomi paneli, tadım atölyeleri ve birçok etkinlikle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Muğla'nın Datça ilçesinde "1. Gastronomi Festivali" başladı.

İlçede 4 gün sürecek festival, Türkiye'nin dört bir yanından yöresel tatları ve mutfak kültürlerini bir araya getiriyor.

Adana, Erzurum, Bursa, Hatay, Gaziantep ve Konya gibi birçok ilden gelen katılımcıların stantları, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Festivale Erzurum Valiliği aracılığıyla katılan tespih ustası Muhammet Ağırman'ın özel olarak sergilediği Oltu taşı ile kehribar-firuze tespih ve kolyeler de beğeni kazandı.

Festivalin ilk günü sonunda, organizasyona katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edilirken, gastronomi alanında çeşitli söyleşiler gerçekleştirildi.

"Sağlıklı ve lezzetli yaşamın zirvesindeki tatlar" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, yerel üretici stantları, ünlü şeflerin sunumları, tadım atölyeleri, gastronomi panelleri, konserler ve halk oyunlarıyla ziyaretçiler keyifli vakit geçirecek.

Etkinlikte bu yıl ilk kez verilecek "Muğla Gastronomi Ödülleri" ile de alanında başarılı isimler onurlandırılacak.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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