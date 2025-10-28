Haberler

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na Saldırı Tehdidi: 14 Yaşındaki Genç Belirlendi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'na Saldırı Tehdidi: 14 Yaşındaki Genç Belirlendi
Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yönelik saldırı tehdidi üzerine başlatılan soruşturmada, tehdit mesajını atan 14 yaşındaki E.T. belirlendi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri artırılırken, E.T. hakkında hukuki süreç başlatıldı.

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı düzenleneceği yönündeki istihbarat üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bir mesajlaşma uygulamasından tehdit içerikli paylaşım yapan kişinin E.T. (14) olduğu belirlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, 19 Eylül'de Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki konutunun 'para karşılığı kurşunlanacağı' istihbaratı üzerine Valiliğin talimatıyla bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda bir mesajlaşma uygulamasından tehdit içerikli paylaşım yapan kişinin Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan E.T. olduğunu belirledi. E.T. hakkında dün işlem başlatıldı. E.T. için farik mümeyyiz (işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp anlamamasının tespit) raporu alınması işlemleri devam ederken, telefonuna inceleme yapılmak üzere el konuldu.

