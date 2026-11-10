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Muğla Bodrum'da beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

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Muğla Bodrum'da beton mikserine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 13.00 sıralarında Rıza Anter Bulvarı 3011 Sokak kesişiminde beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü E.D. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Rıza Anter Bulvarı 3011 Sokak kesişiminde meydana geldi. B.Ç.'nin kullandığı 02 AFE 850 plakalı beton mikserine ana yola çıkan E.D. yönetimindeki 09 AND 868 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü E.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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