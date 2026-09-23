Muğla Bodrum açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün İçmeler mevkisinde 11'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, ilçe açıklarında yelkenli teknede 7'si çocuk 12 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını, başka bir yelkenli teknede 2'si çocuk 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını ve bir diğer yelkenli teknede ise 1 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını yakaladı???????.

Öte yandan, yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA