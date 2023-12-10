Muğla, Antalya ve Mersin'de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın bazı ilçeleri ile Antalya çevreleri ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölge sakinlerinin olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye; yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.