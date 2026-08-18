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Fethiye ve Marmaris'te yaralı 2 kişi tahliye edildi

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Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarındaki teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarındaki teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde yaralanan kişi de yine sahil güvenlik ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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