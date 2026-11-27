Muğla açıklarında rahatsızlanan kişi sahil güvenlikçe tahliye edilip hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında Kazıklı mevkisindeki balık çiftliğinde rahatsızlanan kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince yapıldı. Karaya çıkarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında balık çiftliğinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında Kazıklı mevkisindeki balık çiftliğinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip gönderildi.
Sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Rahatsızlanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA