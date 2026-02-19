Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu, Güney Afrika'da cinayete teşebbüsten gözaltına alındı

CAPE Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin oğlu Bellarmine Chatunga Mugabe'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlediği silahlı saldırı sonrası cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Gauteng eyaleti Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Nevhuhulwi, basına yaptığı açıklamada, Johannesburg'un lüks semtlerinden Hyde Park'taki bir konutta meydana gelen olayda, mülkte çalışan bahçıvana silahlı saldırıda bulunan Bellarmine Chatunga Mugabe'nin cinayete teşebbüsten gözaltına alındığını belirtti.

Nevhuhulwi, ağır yaralanan bahçıvanın hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, saldırının kesin nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Diplomatik dokunulmazlık tartışması

Mugabe ailesi geçmişte de hem Zimbabve hem de Güney Afrika'da çeşitli saldırı iddiaları ve yasal sorunlarla gündeme gelmişti.

Eski Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin eşi Grace Mugabe, 2017'de Sandton'daki lüks bir otelde model Gabriella Engels'e saldırdığı iddiasıyla yargılanmış ancak Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı kendisine diplomatik dokunulmazlık tanımıştı.

Dönemin ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının itirazı sonucu Gauteng Yüksek Mahkemesi, 2018'de Grace Mugabe'ye dokunulmazlık kararını iptal etmişti.

Bu durum, Bellarmine Chatunga Mugabe'nin gözaltına alınmasının ardından diplomatik dokunulmazlık tartışmasını tekrar gündeme taşıdı.

Zimbabve'nin bağımsızlığını kazandığı 1980'den itibaren başbakan ve devlet başkanı sıfatlarıyla ülkeyi 37 yıl yöneten Mugabe, 2017'de yapılan askeri darbe sonrası görevinden istifa etmişti.

Mugabe'nin 2019'da tedavi gördüğü Singapur'da 95 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, cenazesi ailesi tarafından başkent Harare'ye 90 kilometre mesafedeki memleketi Kutama köyüne defnedilmişti.