Müftü Mehmetalioğlu'nun Skandal Açıklaması ve Yeni Ataması

Müftü Mehmetalioğlu'nun Skandal Açıklaması ve Yeni Ataması
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Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak hakkında sosyal medyada tartışmalı yorum yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Mehmetalioğlu, atama kararına ilişkin olarak, "Bir savaşa girildiyse bedelini ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Mehmetalioğlu, vaiz olarak atanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok."

Kaynak: ANKA / Güncel
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