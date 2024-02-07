Mudurnu'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Saygı Yürüyüşü Düzenlendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Genç Kızılay ve AFAD Mudurnu gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüş, Mudurnu Kaymakamlığı önünden başladı.

Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcı Atakan Türker, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.