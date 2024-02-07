Üye Girişi
Haberler

Mudurnu'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Saygı Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Genç Kızılay ve AFAD Mudurnu gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcı Atakan Türker, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Genç Kızılay ve AFAD Mudurnu gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüş, Mudurnu Kaymakamlığı önünden başladı.

Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcı Atakan Türker, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kızılay Mudurnu Bolu Sivil Toplum Deprem Yaşam Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title