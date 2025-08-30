Mudurnu'da Çıkan Örtü Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Mudurnu'da Çıkan Örtü Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kovucak köyü mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahaleleriyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, köylülerin de yardımıyla söndürüldü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kovucak köyü mevkisinde örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangını ormanlık alana sıçramadan söndürerek, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
