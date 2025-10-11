Haberler

Mudanya Mütarekesi'nin 103. Yılı Kutlandı

Güncelleme:
Mudanya Mütarekesi'nin 103'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü', vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e verildi. Ödül, Öymen'in kızı Aslı Öymen tarafından alındı. Tören, tarihi zeytinyağı fabrikasında yapıldı.

Mudanya Mütarekesi'nin 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü" verildi.

Mudanya Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinlikte "Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü"ne vefat eden eski CHP Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen layık görüldü.

Tirilye Mahallesi'ndeki tarihi zeytinyağı fabrikasının bahçesinde düzenlenen törende ödülü, Öymen'in ödülünü kızı Aslı Öymen aldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törende yaptığı konuşmada, ödülün çok seçkin bir kurul tarafından yapılan değerlendirme sonunda verildiğini belirterek, bu yıl ödülün ömrünü barış için adamış rahmetli Altan Öymen'e verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçici Kurul Başkanı Murat Karayalçın da Altan Öymen'in yaşamının son anına kadar gazetecilik mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Tören kapsamında Altan Öymen'in kitapları ve fotoğraflarından oluşan "İlhamın İzleri" adlı sergi düzenlendi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
