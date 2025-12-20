Bursa'da hatalı 'U' dönüşü kazaya neden oldu: 1 yaralı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde yasak noktadan sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobil ile karşı yönden gelen başka bir otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerindeki Hacıbaba Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DJ 0328 plakalı otomobil, Mudanya-Bursa istikametinde 'U' dönüşünün yasak olduğu yerden dönmek isteyince, karşı yönden gelen K.M. (46) yönetimindeki 16 BJN 078 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle arka tekerleği yerinden çıkan 06 DJ 0328 plakalı otomobil, refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan K.M. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı araçta bulunan U.K.M. (12) ise kazadan yara almadan kurtuldu. Her iki otomobilde de hasar oluşurken, araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.