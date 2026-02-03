Haberler

Mudanya'da "Mübadil Öyküleri" tiyatro oyunu sahnelendi

Mudanya'da 'Mübadil Öyküleri' tiyatro oyunu sahnelendi
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 'Mübadil Öyküleri' adlı tiyatro oyunu sergilendi. Oyunda, Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması sonrası zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadığı zorluklar ve umutlar ele alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında "Mübadil Öyküleri" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Neo Sahne Tiyatro Topluluğu tarafından Neo Sahne'de izleyiciyle buluşturulan oyun, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Rum Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın ardından zorunlu göçe tabi tutulan insanların yaşadıkları zorlukları konu alıyor.

Mehmet Tamer Uyar'ın yönetmenliğini üstlendiği oyunda, mübadele sürecinde yaşanan acılar, göç edenlerin umutları ve özlemleri sahneye taşındı.

Çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda tiyatroseverin izlediği oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Oyun sonunda barış ve kardeşlik mesajları verilirken, yönetmen Mehmet Tamer Uyar, sahne performansları dolayısıyla oyunculara ve oyuna ilgi gösteren izleyicilere teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören oyunun, ilerleyen günlerde yeniden sahneleneceği öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

