Babasını kurtarmak isterken ölen Efe, toprağa verildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, babasını kurtarmak için bir su kuyusuna giren 17 yaşındaki Efe Akpınar, metan gazından etkilenerek hayatını kaybetti. Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve cenazesi toprağa verildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde babasını kurtarmak için girdiği su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Efe Akpınar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuyu temizlemek amacıyla içine giren baba Seçkin Akpınar, bir süre sonra metan gazından etkilenerek fenalaştı. Durumu fark eden oğlu Efe Akpınar, hemen kuyunun içine girerek baygın haldeki babasını dışarı çıkarmayı başardı. Ancak bu sırada Efe Akpınar da kuyudaki metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evin tek çocuğu olan Efe Akpınar'ın cenazesi, Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
