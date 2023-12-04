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Mudanya'da deprem sonrası binalarda çatlaklar oluştu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı binalarda çatlaklar oluştu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Trilye Mahallesi'nde bazı binaların duvarlarının yıkıldığını belirtti.

BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçedeki bazı binalarda çatlaklar oluştu. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayanlar, iş yerleri ve binalardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir binada oluşan çatlak sonrası, beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: TRİLYE'DE BAZI BİNALARDA DUVAR YIKILMALARI VAR

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi. Trilye Mahallesi'nde ise 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz, "Belediye olarak 5 mahallede zaten tarama yapmıştık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte, 1999 yılından önce yapılan binalarda performans testlerini sürdürüyorduk. Biz yıkım için beklerken, deprem oldu. Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Cana gelen bir şey olmadı. İlçe genelinde bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz durumunda, incelemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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