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Mudanya'da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı

Mudanya'da denizden 2,5 ton atık çıkarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çevre Haftası kapsamında düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde 2,5 ton atık toplandı. Etkinlikte dalgıçlar tarafından çıkarılan atıklar sergilenirken, öğrencilere çevre bilinci konferansı verildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Çevre Haftası kapsamında deniz kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla 'deniz dibi temizliği' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte denizden 2,5 ton atık çıkarıldı.

Mudanya Liman Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri katıldı. Mudanya sahilleri ile Trilye, Arnavutköy ve Güzelyalı balıkçı barınaklarında gerçekleştirilen çalışmalarda görev alan dalgıçlar, deniz dibinde temizlik yaptı. Çalışmalar sonucunda Mudanya genelinde yaklaşık 2 bin 500 kilogram atık denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan atıklar, Mudanya Mütareke Meydanı ve Liman Başkanlığı önünde sergilenerek, deniz kirliliğinin çevre ve deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Etkinlikte ayrıca dalgıçların kullandığı ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Program kapsamında 12 Eylül İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine çevre bilinci, denizlerin korunması ve deniz kirliliği konularında bilgilendirme konferansı verildi. Öğrencilerin hazırladığı deniz temalı resimler de etkinlik alanında sergilendi.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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