Sanatçı Muazzez Ersoy Antalya'da sahne aldı
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde verdiği konserde sevilen şarkılarını seslendirdi, istek parçalarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Otel sahibi Zafer Süral, sanatçıya çiçek takdim etti.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde konser verdi.
Side'deki bir otelde düzenlenen konserde Ersoy, sevilen şarkılarını seslendirdi, istek parçaları da repertuvarına ekleyerek izleyicilere keyifli bir gece yaşattı.
Ersoy'un şarkılarına oteli dolduran tatilciler de eşlik etti. Sanatçı, bazı şarkılarını seyircilerin arasında seslendirdi.
Otel sahibi, Manavgat Side Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Ersoy'a çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık