MUAZZEZ, ENİŞTESİYLE İNŞAATTA ÇALIŞTI USTA OLDU

ZONGULDAK'ta, Muazzez Ekim (36) işsiz kalınca 14 yıl önce eniştesinin yanında inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaatta tuğla örmeden, çatının yapımına kadar her işte çalışarak işi öğrenip 'usta' olan Muazzez Ekim, Ben severek çalışıyorum, yapıyorum. O kadar çok işte çalıştım ki, inşaat bana daha iyi geldi dedi.

Zonguldak'ta yaşayan Muazzez Ekim, işsiz kalınca eniştesi Ali Osman Yavuz'un (53), Bana eleman lazım, birlikte çalışalım, öğrenirsin. diye iş teklifinde bulunması üzerine 14 yıl önce inşaatta çalışmaya başladı. İlk zamanlarda kerpeten ile penseyi bile karıştıran Muazzez Ekim, aradan geçen yıllarda işi öğrendi. Tuğla örmeden, çatının yapımına kadar inşaatta her işte çalışan Muazzez Ekim, 'usta' oldu ve eniştesinin de ortağı konumuna geldi. Babasının ölümünden sonra da 2 engelli kardeşi ve annesinin geçimini de üstlenen Muazzez Ekim, komşularının evlerinde tesisatlarında tadilat gerektiren işlerine de yardımcı oluyor. 137 santim boyunda olan Muazzez Ekim, inşaatlarda çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, eniştesinin yanında çırak olarak başlayıp ustabaşı olduğunu söyledi.

Anahtar teslim ev yaptıklarını söyleyen Muazzezz Ekim, Taban betonundan başlıyorsun, ev çatısına kadar, tuğla örmesi, cam kapı takması, laminant, boyası her şeyi içinde teslim ediyoruz. Ali Usta ile birlikte tuğla örüyorum. Elektrik, su, doğalgaz tesisatı çekiyorum. Ben işin başına gittiğimde ben elemanlara emir de veriyorum. Onlar benim verdiğim işi yapıyor. Olmayan bir yer olduğunda onu düzeltiyorum. dedi.

'BEN İNŞAATTA ÇALIŞABİLİYORSAM GENÇLERİMİZ FEVKALADE ÇALIŞABİLİR'

İşini severek yaptığını belirten Muazzez Ekim, Bence işsizlik denilen bir şey yok. Aslında çalışmayan insanlarımız var. Biz bu inşaata işçi çağrıyoruz. Bu işçinin bin TL'ye ihtiyacı oluyor. Bin lirayı kazanıp bir daha da geri gelmiyor. Nasıl bir işsizlik olabilir ki Bence işsizlik denilen bir şey yok. Eğer ben inşaatta çalışabiliyorsam gençlerimiz fevkalade çalışabilir gelip. diye konuştu.

'KADINLARIMIZ AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURSUNLAR'

Kadınlara çalışmalarını tavsiye eden Ekim, Ben severek çalışıyorum, yapıyorum. O kadar çok işte çalıştım ki, inşaat bana daha iyi geldi. Kırıyorsun, döküyorsun. Sinirli olduğun anda seni sakinleştiriyor. Unutuyorsun bazı şeyleri. Bence kadınlarımız ayaklarının üstünde dursunlar. Çalışsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Çalıştığın zaman istediğin her şeyi yapabilirsin, kimseye muhtaç kalmazsın. dedi.

'İNŞAATIN HER DALINDA BENDEN ÜSTÜN DURUMA GELDİ'

Ali Osman Yavuz, bir kadınla çalışmanın avantajları olduğunu belirterek, Muazzez ile çalışmaktan mutluyuz. İlk zamanlar benim yanımda çıraklık yapıyordu. 2008'de yanımda çıraklık yaparken anahtarı penseyi bilmezdi. Ama şuanda inşaatın her dalında benden üstün duruma geldi. Yaş gereği bizim unutup onun unutmadığı yerler oluyor, hatırlatıyor. diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel