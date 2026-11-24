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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Bilim Kafe projesi kapsamında Ula ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde çocukları, vatandaşları ve üreticileri çeşitli etkinliklerde buluşturdu.

Gölcük İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Birlikte Gelişim Programı"nda çocuklar bilim ve teknoloji atölyelerine katıldı, mahalle sakinlerine sağlık taramaları yapıldı, üreticilere ise tarımsal konularda bilgi verildi.

MSKÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından dördüncüsü düzenlenen programa üniversitenin akademik ve idari birimleri destek verdi.

Etkinlikte TEKNOFEST yarışmalarına katılan MSKÜ öğrencileri, geliştirdikleri projeleri çocuklara tanıttı. Çocuklar projeleri inceleyerek bilimsel deneyler yaptı ve sanal gerçeklik (VR) gözlüklerini denedi.

Atölyelerde çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgilerinin artırılması amaçlandı.

Vatandaşlara sağlık taraması yapıldı

MSKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından mahalle sakinlerine ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi. Vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak koruyucu sağlık hizmetleri, aşılar ve düzenli sağlık kontrolleri hakkında bilgi verildi.

MSKÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Neşe Yeniçeri, saha çalışmalarının öğrencilerin toplumla iç içe eğitim almalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına katkı sağladığını belirtti.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgül Çağrı Dörterler de çocuklara ağız ve diş sağlığı, ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerin ardından çocukların diş muayeneleri yapılarak tedavi gerektiren durumlar hakkında ailelerine bilgi verildi.

Programda üreticilere toprak, bitki ve su analizleri ile zeytinde doğru örnekleme yöntemleri anlatıldı. Tarımsal üretimde bilimsel yöntemlerin kullanımının önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte çocuklar için origami, kutu oyunları, yüz boyama ve topaç etkinlikleri de düzenlendi. Spor faaliyetleri kapsamında ayak tenisi, voleybol, pickleball ve çeşitli egzersiz çalışmaları yapıldı.

MSKÜ öğrencileri etkinliklerde çocuklarla ilgilenerek atölyelere katılımlarını sağladı.

Farklı yaş gruplarından mahalle sakinlerini bir araya getiren programla üniversitenin bilimsel bilgi birikimi, sağlık hizmetleri ve eğitim olanakları vatandaşlarla buluşturuldu.

Gölcük Mahallesi sakinleri, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek programa katkı sunan akademisyenlere, öğrencilere ve üniversite çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA