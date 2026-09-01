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MSKÜ Diş Hekimliği'nde 33 Yeni Hekim Mezun Oldu

MSKÜ Diş Hekimliği'nde 33 Yeni Hekim Mezun Oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törende 33 öğrenci diplomasını alarak meslek hayatına adım attı. Dekan ve öğrenciler konuşmalar yaptı, dönem birincisine diploma takdim edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, müzik dinletisi sunuldu.

Programda konuşan dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler, MSKÜ'den mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, eğitim hayatlarında kendilerine destek olan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ da mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarı ve mutluluk diledi.

Aladağ, genç diş hekimlerinin etik değerlere bağlı, bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma fayda sağlayan başarılı hekimler olacaklarına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Güler'e diploması takdim edildi ve mezunlar adına kütüğe plaket çakıldı.

Törende 33 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Diş hekimliği yemini eden öğrenciler, meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Program, kep atma töreninin ardından öğrencilerin mezuniyet coşkusunu kutlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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