MSB, TSK ve Jandarmadaki sivil memurlar TÜİK önünde taleplerini sıraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışan ve Devlet Memurları Sendikası üyesi olan sivil memurlar, talepleri için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde açıklama yaptı.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bu alanda toplanan, ancak kendi burada olamayan, fakat gönlü, alın teri, umudu ve ümidi burada olan, buradan yükselecek gür sese güvenen mesai arkadaşlarımızın da sesi olmak için toplandık. Bizim yaptığımız işler, lalettayin işler değildir. Bizim yaptığımız işler, bu memleketin bugününü ve yarını doğrudan ilgilendiren önemli işlerdir. Ancak gelin görün ki, bunca önemli işleri yapanlar geçim derdi ile boğuşuyor. Güzel memleketimizin her bir köşesinde bir hak arama mücadelesi var. Emeklisi, memuru, işçisi, emekçisi hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyor. Geçinemiyoruz. Bugün bizler de, Türkiye'nin başkentinde. Ankara'nın kalbine bir söz bırakmak için buradayız. Çünkü anamızın ak sütü gibi helal olan taleplerimiz var. Bizim derdimiz makam, mevki, mevzi değil. Bizim derdimiz ayrıcalık ya da imtiyaz hiç değil. Bizim derdimiz; emeğimizin karşılığını almak, ailemizin geçimini sağlamak ve yıllardır onurla taşıdığımız devlet memurluğu kimliğini hak ettiği itibarla yaşatmaktır."

Cengiz, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Bu yüzden haklı taleplerimizi bir kez daha bıkmadan, usanmadan, bir adım bile geri durmadan tekrarlıyoruz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinde 'Savunma ve güvenlik hizmet sınıfı' oluşturulmasını istiyoruz. 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında aylık 4 bin gösterge puanı karşılığı ek ödeme yapılmasını talep ediyoruz. Kritik ve stratejik illerde görev yapan memurlarımıza kritik bölge tazminatı verilmesini istiyoruz. Görevlerimizin niteliği ve taşıdığımız riskler dikkate alınarak yılda 45 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesini talep ediyoruz. Tayın bedeli katsayısının 2 bin 400'den 6 bine yükseltilmesini istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığına bağlı sosyal tesislerden ve özel bakım merkezlerinden ailelerimiz ve emeklilerimiz de dahil olmak üzere bütün memurların kısıtlama olmaksızın tam üye statüsünde yararlanabilmesini talep ediyoruz. Lojman tahsis oranlarının uzman erbaşlardan ayrı değerlendirilmesini ve memurlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak şekilde artırılmasını istiyoruz. 'Milli savunma uzmanı-silahlı kuvvetler uzmanı' ve 'Savunma hizmetleri uzmanı' kadrolarına kurum içinden özel yarışma sınavıyla atanabilmenin önünün açılmasını istiyoruz. İnsani maksatlı mayın temizleme faaliyetleri ile mühimmat ayıklama, depolama ve taşıma işlerinde görev yapan memurların, tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz. Memurlarımıza yönelik kapsamlı bir giyim yardımı yönetmeliği çıkarılmasını istiyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının iki yılda bir, düzenli ve öngörülebilir biçimde yapılmasını, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 8 yıldır yapılmayan unvan değişikliği sınavı ile görevde yükselme sınavının açılmasını istiyoruz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda sivilleşme ve kariyer uzmanlığı sürecinin başlatılmasını talep ediyoruz. 7068 sayılı kanun kapsamından sivil devlet memurlarının çıkarılmasını istiyoruz. OYAK'ın yönetim, denetim ve disiplin kurullarında memurlarımızın temsil edilmesini; sözleşmeli personelin OYAK'a daimi üye olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Taleplerimiz, masada toplanıp, içilen çaylar eşliğinde rafa kaldırılmasın. Haklı taleplerimiz için ivedi bir şekilde somut adımlar atılsın, çözüm takvimi oluşturulsun, memurlarımızın beklentileri tam anlamıyla karşılansın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı