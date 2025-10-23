MSB: TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze Görev Gücü'nün kurulmasına yönelik Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi tesis edildiğini, bu yapıya bağlı olarak da Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması planlandığını açıklayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele kapsamında mağara, sığınak ve barınak arama-tarama; mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana Tel Rıfat'ta 302 kilometre, Menbic'de 400 kilometre olmak üzere 702 kilometre tünelin imha edildiğini bildirdi. Aktürk, uluslararası standartlarda korunan hudutlarda ise son bir haftada 281 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 24 olduğunu kaydetti. Aktürk, hafta içerisinde engellenen 827 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 54 bin 719'a ulaştığını belirtti. Aktürk, "Yine, Hatay hudut hattında bu hafta içerisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda uçaksavar mühimmatı (2 bin 440 adet), el bombası (40 adet), fünye (37 adet), piyade tüfeği (1 adet AK-47) ve roketatar (1 adet RPG) ile 3,5 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

'SURİYE'DE İSTİKRARIN PEKİŞTİRİLMESİNE DEVAM EDİLECEK'

Tuğamiral Aktürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 21 Ekim'de yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamındaki görev süresinin 31 Ekim 2025 itibarıyla 2 yıl uzatılmasına ilişkin tezkerelerin kabul edildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından; Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek, İsrail-Lübnan Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan 'Barış Gücü'ne 2006 yılından bu yana sağlanan katkı ile Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasite inşasına yardım edilmesi çalışmaları sürdürülecektir" dedi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın yeni turunun bugün İzmir'de gerçekleştirildiğini aktararak, "Bahse konu toplantıda, iki ülke savunma bakanlıkları arasında hayata geçirilen güven artırıcı önlemler değerlendirilecek ve önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler planlanacaktır" diye konuştu.

'BATI ŞERİA'NIN İLHAK KARARINI REDDEDİYORUZ'

İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını beklediklerini aktaran Tuğamiral Aktürk, "Enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca, Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyor; bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz" dedi.

'29 EKİM'İ BİRÇOK ETKİNLİKLE KUTLAYACAĞIZ'

Tuğamiral Aktürk, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı verdiği destansı mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü şimdiden kutlayarak, "Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutlayacağız. Bu kapsamda, 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, birçok ilimizde muharip uçak geçişi ile Antalya'da Solotürk, Kırklareli'nde Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları, Mehteran, Armoni Mızıkası ve Bando komutanlıklarımız tarafından birçok ilimizde konserler başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır etkinlikler icra edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir" diye konuştu.

'KOORDİNASYON MERKEZİ TESİS EDİLDİ'

Bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, 'Gazze Görev Gücü'nde Türk askerinin de görev yapıp yapmayacağına ilişkin, "Gazze'de 2 yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze Görev Gücü'nün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü'nün (International Stabilization Force-ISF) kurulması planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir" dedi.

'EUROFİGHTER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR'

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'ı ziyareti sırasında gündeme gelen Eurofighter tedarikine ilişkin olarak ise "Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir" dedi.

'SDG'NİN ENTEGRASYONU KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin olarak ise "Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir. Bununla birlikte SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu kritik öneme sahiptir, bu hususu dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bu kapsamda; SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.