MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

MSB tarafından, ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın düşmesine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalanan Falcon-50 tipi uçağın elektrik arızası nedeniyle acil durum ilan ettiği, bunun üzerine Esenboğa Havalimanına geri dönüş prosedürleri başlatıldığı anlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakla radar temasının kesilmesi üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki insansız hava aracı (İHA), bir CN-235 uçağı ve bir arama kurtarma helikopterinin derhal bölgeye sevk edildiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Arama çalışmaları sonucunda, uçağın enkazına Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında ulaşılmış, uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibinin tamamının hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya da ulaşılmış ve teknik inceleme süreci başlatılmıştır. 24 Aralık'ta Libya'dan gelen resmi heyetle birlikte Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile Jandarma Kriminal Başkanı tarafından enkaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuştur. Kazanın meydana geliş nedeni, devletimizin ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla işbirliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir. Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askeri heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Düşen ve düşürülen İHA'lar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düşen ve düşürülen İHA'lara ilişkin sorular üzerine, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edilerek güvenli bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürüldüğü hatırlatıldı.

Havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Balıkesir ve Kocaeli'nde düşmüş halde bulunan İHA'lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile NATO entegre yapısı dahil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır. Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'lar, yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa ülkeleri dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA'lara karşı ilave tedbirler almakta, milli projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir."

Suriye'de son durum

Bakanlık tarafından, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, son dönemde terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin gerçekleştirdiği saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar verdiği, mutabakat sürecini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Suriye'deki mücadelenin, birlik ve bütünlüğü sağlanan, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenler ile istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye'den yana olanlar arasında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye'nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır." denildi.

Yunanistan-İsrail-GKRY arasında anlaşma

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askeri işbirliği girişimlerine de değinildi.

Açıklamada, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bahse konu girişimin askeri açıdan Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail'in Türkiye'ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıcı diyalogdan yanadır, ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran taraf Türkiye değil, dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı haline gelmesinden ziyade, işbirliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır."

Öte yandan açıklamada, Yunan basınında yer alan "hava sahası ihlali" iddialarına ilişkin, "Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan'ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege'de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir." ifadeleri kullanıldı.

