Haberler

Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar'ın Beykoz'daki villası soyuldu. İddiaya göre eve giren hırsızlar 40 bin dolar çaldı. Durumu fark eden Skriniar karakola giderek şikayette bulundu, polis ekipleri çalışma başlattı.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar, İstanbul Beykoz’daki villasında yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Slovak savunmacının evinden yüklü miktarda nakit para çalındığı öğrenildi.

40 BİN DOLARLIK KAYIP

Sabah'ın haberine göre; Skriniar’ın evinde bulunan yaklaşık 40 bin dolar (1 milyon 790 bin lira) değerindeki nakit para hırsızlar tarafından alındı. Olayın, futbolcunun evinde bir süre önce nakliye ekiplerinin giriş çıkış yapmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Durumu fark eden Milan Skriniar, vakit kaybetmeden karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

mardinli yiğit:

1 haftalık paranı çalmışlar ne ortalığı velveleye veriyon !! o pranın gitmesi seni fakir yapmaz ama alan adamın hayatını büyük ölçüde değiştirir !! bırak yesin !

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Evvab:

hırsızları haklı çıkarmakda Mardin'li birne yakışırdı. elektrik faturalarından ne haber.

yanıt8
yanıt1
Heisenberg:

tl ye çevirirsen çuvalla diğer türlü manav poşeti yeterli

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Turgut Aydoğdu:

1.790 bin çuval yapmaz

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu

Lucescu’nun cenazesine damga vuran görüntü