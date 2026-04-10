Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Milan Skriniar, İstanbul Beykoz’daki villasında yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Slovak savunmacının evinden yüklü miktarda nakit para çalındığı öğrenildi.
40 BİN DOLARLIK KAYIP
Sabah'ın haberine göre; Skriniar’ın evinde bulunan yaklaşık 40 bin dolar (1 milyon 790 bin lira) değerindeki nakit para hırsızlar tarafından alındı. Olayın, futbolcunun evinde bir süre önce nakliye ekiplerinin giriş çıkış yapmasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.
POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU
Durumu fark eden Milan Skriniar, vakit kaybetmeden karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.