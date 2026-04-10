Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Hayatını kaybeden Mircea Lucescu’nun Arena'daki cenazesini ziyaret eden bir grup Türk taraftar, cenazede Fatiha okudu. O anlar dikkat çekti.
ARENA’DA ANLAMLI ANLAR
Bükreş’teki Arena’da gerçekleştirilen cenaze törenine katılan bir grup Türk taraftar, Lucescu’ya son görevlerini yerine getirmek için hazır bulundu.
FATİHA OKUDULAR
Tören sırasında Türk taraftarların Lucescu’nun cenazesi başında Fatiha okuduğu anlar dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
DUYGU DOLU VEDA
Türkiye’de uzun yıllar görev yapan ve büyük izler bırakan Lucescu’ya gösterilen bu vefa, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.