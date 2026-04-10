İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde yerini doluya bıraktı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Şişli, Zeytinburnu, Esenler, Sultangazi'de, Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu etkisini gösterdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar araçlarının üstüne halı, battaniye gibi eşyalar örttü. Bazı bölgelerde de yolların doluyla kaplandığı gözlendi.

Sağanak ve dolunun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, sürücüler temkinli ilerledi.