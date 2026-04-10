İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında fezleke hazırlanabileceği iddia edilirken, MHP’nin yargı sürecine engel olmayacağı ve parti içinde “arınma” sürecinin öne çıktığı ifade edildi.

MHP’de görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter hakkında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında fezleke hazırlanabileceği iddiası gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SORUŞTURMA SİYASİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Saymaz, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında yapılan telefon incelemelerinin MHP içinde yalnızca siyasi değil, aynı zamanda adli bir krize de yol açtığını ifade etti. Yönter hakkında fezleke hazırlanabileceğine dair duyumlar olduğunu belirten Saymaz, savcılığın süreci bu yönde ilerletebileceğini söyledi.

"BAHÇELİ YARGIYA ENGEL OLMAZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin olası tutumuna ilişkin konuşan Saymaz, “Benim anladığım kadarıyla Sayın Bahçeli yargı sürecinin önünde durmaz” dedi. Saymaz, MHP’nin tavrının yargı sürecine engel olmama yönünde şekillenebileceğini belirtti.

"YARGI NEREYE UZANIYORSA ORAYA UZANSIN"

Saymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı derinleştirmesi halinde Bahçeli’nin “yargı nereye uzanıyorsa oraya uzansın” anlayışıyla hareket edebileceğini dile getirdi. Bu değerlendirmesini parti çevrelerinden gelen mesajlara dayandırdı.

MHP’DEN “ARINMA” MESAJI

Saymaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün yazarı Yıldıray Çiçek’in yazısına da dikkat çekti. Çiçek’in “arınma” ve “durulma” vurgusu yaptığı yazının, parti içinde bir temizlik sürecine işaret ettiğini ifade etti. Çiçek’in yazısındaki “adı yolsuzluk, rüşvet, kaçakçılık, ahlaksızlık, sıfat istismarıyla güç devşirme veya çıkar amaçlı çete ilişkilerine bulaşan kim olursa olsun” ifadelerinin, partinin bu tür iddialarla anılan isimleri korumak yerine uzaklaştırma eğiliminde olduğunu gösterdiği belirtildi.

İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Savaştaki iki devletin takası: 41 cenaze verip 1000 cenaze aldılar

Savaştaki iki devletin takası: 41 cenaze verip 1000 cenaze aldılar
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSauron:

yok ya yargı ya müdahale etsin çok ta gideceği yere kadar gitmesin soruşturma

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu

Yürekleri ısıtan görüntü Güneydoğu'dan! Polisi görünce hemen koştu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

Dünyanın kaderinin çizileceği yer! 2 gün tatil ilan edildi