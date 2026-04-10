Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Mine Tugay, usta oyuncu Ayla Algan ile yıllar önce çekilen karesini paylaşarak duygulandırdı. “Aliye zamanları” notu dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Usta isim Ayla Algan ile yer aldığı bir kareyi yayınlayan Tugay, hem duygulandırdı hem de sanat dünyasında vefanın önemini bir kez daha hatırlattı.

“ALİYE ZAMANLARI” NOTU

Siyah-beyaz karede gençlik yıllarına ait bir anıyı paylaşan Tugay, gönderisine “Aliye zamanları” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

USTASINA SAYGI DURUŞU

Mine Tugay, paylaşımında Ayla Algan’a olan saygısını da dile getirdi. “Konservatuvar okumama sebep, ilham dolu kadın Ayla Algan ablama saygıyla” ifadelerini kullanan oyuncu, usta isme olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Sanat dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Ayla Algan’a yapılan bu anlamlı gönderme, sosyal medyada takdir topladı.

MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay 1978 yılında Konya’da doğan Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Tugay, hem tiyatro hem de televizyon projelerinde yer almıştır. “Aliye”, “Medcezir” ve “Zalim İstanbul” gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

Musa Can Çayan
