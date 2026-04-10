Ağlayan anne, taş kesilen evlat! Canlı yayında dikkat çeken görüntü

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında yaşanan aile dramı izleyenleri derinden etkiledi. 8 yaşında evlatlık alınan İbrahim’in biyolojik babasını bulmak istemesiyle başlayan tartışma, canlı yayında gözyaşları ve sert sözlerle büyüdü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU

Programda duygusal anlar yaşayan anne Güley, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. “Ben böyle olmasını istemezdim. Ona da üzülüyorum kendime de üzülüyorum” diyen Güley, oğlunun geçmişine duyduğu özlemin kendisini de yıprattığını ifade etti.

Oğlunun “Babam yok, annem yok, çocukluğumu yaşayamadım” sözlerinden etkilendiğini söyleyen Güley, “Ben de anne baba görmedim. Dedem büyüttü beni. Seni ciğerime bastım oğlum” diyerek yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.

“BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM”

İbrahim ise annesinin sözlerine karşılık, “Üzülüyorum ama ben de zamanında çok üzüldüm. Annem kabul ediyorum ama benim ne çektiğimi bilemez” diyerek yaşadığı duygusal boşluğa dikkat çekti.

Anne konuşurken İbrahim’in tepkisiz kalması ise sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın da dikkatinden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

8 yaşında evlatlık alınan İbrahim, “Üvey ailem beni hiç sahiplenmedi. Babamı bulmak istiyorum” sözleriyle gündeme gelmişti. Bu açıklama sonrası anne Güley, “Beni bu çocuktan kurtarın” diyerek programa başvurmuştu.

Canlı yayında taraflar karşı karşıya gelirken, İbrahim ailesinin kendisini hiçbir zaman ait hissettirmediğini savunmuş, “Bana hep yabancıymışım gibi davrandılar” demişti.

Anne Güley ise oğluna büyük fedakarlık yaptığını belirterek, “Çalıştım, borç yaptım, ona ev aldım. Büyüttük nankör çıktı” sözleriyle tepki göstermişti. “Ailesi gelmese bile onu burada bırakıp gideceğim” ifadeleri ise tartışmayı daha da büyütmüştü.