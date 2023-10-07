MSB, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde Türk savaş uçaklarının kalkış yaptığı ve terör örgütü PKK/YPG'nin malzeme deposu, barınak gibi binalarını imha ettiği anlara yer verildi.