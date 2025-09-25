MSB: SDG terör örgütü mutabakata uygun hareket etmiyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla haftalık bilgilendireme toplantısını İstanbul Sarayburnu Limanı'na aborda olan Türkiye'nin ilk yerli fırkateyni TCG İSTANBUL'da düzenledi. Tuğamiral Aktürk, "Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü şimdiden kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla, 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda 'Denizde Geçit Töreni' icra edilecek, ayrıca 8 gemi ile 8 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.

'1 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, devam eden operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin, "1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Son bir hafta içerisinde; Tel Rıfat'ta 10, Menbic'de 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 622 (Tel Rıfat 250/Menbic 372) kilometre olmuştur" diye konuştu.

'312 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudut güvenliğine değinen Tuğamiral Aktürk, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde, hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 kişi yakalanmış, 833 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 989, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 51 bin 141 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'TANIMA KARARLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirdiğine dikkat çekerek, "Son olarak aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin, Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyor, alınan kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ediyoruz. Uluslararası toplumu söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz" dedi.

'TEK DEVLET TEK ORDU İLKESİNİ DESTEKLİYORUZ'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün, 10 Mart 2025'te Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemekte kararlıdır" diye konuştu.

'KARŞILIKLI ZİYARETLER İVME KAZANDI'

Bakanlık kaynakları, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'un Türkiye ziyaretine ilişkin, "Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor" dedi.

'AKDENİZ BARIŞ DENİZİ OLSUN İSTİYORUZ'

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen 'Dostluk Denizi Tatbikatı'na ilişkin ise "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. Kazan kazan formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun" açıklamasını yaptı.

'ASKERİ SUÇ KAPSAMINA GİREN DAVRANIŞLA İLGİLİ'

Hatay'daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiği yönündeki haberlere değinen kaynaklar, "Bu tür haberler, maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür. Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil, disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık milli, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir" dedi.

Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde baktığını belirterek, "İşlemler de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi, resmi açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir" diye konuştu.