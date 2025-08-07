MSB, Suriye'deki Terör Hareketlerine Dikkat Çekti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarınca, " Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak, terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin, Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı ve 61 yıl önce Kıbrıs'a yönelik düzenlenen hava harekatında esir düşen ve Rumlar tarafından işkenceyle şehit edilen Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı. Son bir haftadaki terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği operasyon, arama tarama faaliyetleri kapsamında son bir hafta içerisinde; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise son bir hafta içerisinde 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 olmuştur. Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159'a ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dahil 528 kilometre olmuştur" dedi.

'İSRAİL KABUL EDİLEMEZ ADIMLAR ATMAKTADIR'

Aktürk, İsrail'in Gazze halkı üzerinde açlık silahıyla soykırım uygulamaya devam etiğini ve ateşkes müzakerelerini sündürerek, Gazze halkının direncini kırmayı ve yurtlarını terk etmeye zorlamayı hedeflediğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, "İsrail yönetimi ayrıca; Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez, hukuksuz adımlar da atmaktadır. İsrailli yöneticilerin, 3 Ağustos 2025 tarihinde Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın tarzındaki kışkırtıcı eylemleri ve son dönemlerdeki ilhak çağrıları, iki devletli çözüm ve barış umutlarını hedef almaktadır. İsrail'in, Filistin'de ve bölgede sergilediği barış karşıtı tutumu karşısında, derhal ateşkes sağlanarak, iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış tesis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

TSK envanterine giren yeni silah sistemleri hakkında konuşan Aktürk, "Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 5,56 milimetre hafif makineli tüfek, Dragoneye-2 termal kamera, T-70 genel maksat helikopteri ile zırhlı akaryakıt tankeri muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.

TSK komuta kademesinin şekillendiği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının gerçekleştirildiğini aktaran Aktürk, YAŞ kararlarının hayırlı olması dileğinde bulundu.

'SON DÖNEMDE SESİNİN GÜR ÇIKTIĞI DİKKATLERDEN KAÇMAMAKTADIR'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumunun ardından, MSB kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. SDG terör örgütünün, Suriye hükümeti ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini kaydeden bakanlık kaynakları, "Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak, terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin, Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'GEREĞİ SAHADA YAPILACAKTIR'

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayımladığı tek taraflı NAVTEX ile ilgili, "Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız, masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin, kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden, daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye geçit vermemekteyiz. Bu hal tarzımız kapsamında 5 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, bakanlığımız da karşı NAVTEX'ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

'ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR'

Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 askerin şehit olması ile ilgili soruşturmada adli tıp raporunun beklendiğini kaydetti. Kaynaklar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.