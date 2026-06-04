MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "NATO Zirvesi'ne yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin soru üzerine "NATO Zirvesi'ne yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır." cevabı verildi.

Yunanistan ve GKRY'nin silah alımlarını artırması

Bakanlık tarafından, Yunanistan ve GKRY'nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerinin yakından ve dikkatle takip edildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Ege ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC'nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur."

Bir tugayda yaşanan darp olayı

Bir tugayda yaşanan darp olayına ilişkin soru üzerine, Bakanlık tarafından şu cevap verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olayla ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."

(Bitti)