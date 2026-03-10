Haberler

MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Güncelleme:
İran'dan atılan füzelerin peş peşe Trükiye hava sahasında etkisiz hale getirilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. MSB açıklamasında, "Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır." denildi.

ABD-İsrail ile İran'ın 11 gündür süren savaşında Türkiye hava sahasında 2 İran füzesi etkisiz hale getirildi. Peşe peşe füze atılması sonrası Milli Savunma Bakanlığı, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya'da konuşlandırıldığını açıkladı.

"NATO FÜZE VE SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Abdullah Karlıdağ
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumları49vfhq8gsc:

kürecik üssünü korumak için olmasın patroitler

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRahmi sakin:

geç bile kaldınız

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYASİN YENER:

Patriotların en iyi modelinin menzili 180 km'dir. Malatya'da ki radar sistemini korumaktan başka kimseye faydası olacağını düşünmüyorum.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

YEM ATIYOLAR DIKKAT EDIN OYUN KURUCU HAMLE YAPTI

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

