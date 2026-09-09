MSB, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından İzmir'in 9 Eylül 1922'de işgalden kurtuluşuna ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Mücadelemizin zaferle taçlandığı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA