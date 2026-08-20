MSB: Ebu Ez-Zuhur Üssü'nde Türk Askeri Heyeti Yok

Haber: Melis YILDIRIM

(KOCAELİ) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, " İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Teknofest Mavi Vatan'ın düzenlendiği Kocaeli'de demirleyen TCG Koçhisar'da haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Teknofest Mavi Vatan kapsamıda TCG Anadolu, TCG İstanbul ve TCG Burgazada başta olmak üzere birçok geminin vatandaşların ziyaretine açılacağını, SAT ve SAS timleri tarafından özel gösteriler yapılacağını söyledi. Bakanlığa bağlı MKE ve ASFAT gibi önde gelen savunma sanayi şirketlerinin yer alacağı etkinlikte deniz platformları, silah ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom deniz araçları, su altı sistemleri ile milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil teknolojilerin sergileneceğini belirten Aktürk, MİLDEN başta olmak üzere deniz platformlarına yönelik projeler ile çeşitli milli sistem ve kabiliyetlerin tanıtımı yapılacağını ifade etti.

"ÜÇ PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Aktürk terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin, "Geçtiğimiz hafta içerisinde üç PKK'lı terörist teslim olmuştur. Hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan dördü terör örgütü mensubu olmak üzere 588 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı sekiz bin 530'a ulaşmış, engellenen bin 59 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 577 olmuştur" bilgilerini paylaştı.

Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi ve yeniden inşa sürecinin önünün açılması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Aktürk, " İsrail'in Gazze Planı'nı reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir" dedi. İsrail'in imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam ettiğine işaret eden Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SURİYE'NİN GÜVENLİ BİR YAPIYA KAVUŞMASINA YÖNELİK KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK"

"(İsrail) Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'İn komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bölgenin geleceği, tek taraflı güç kullanımına değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışı üzerine inşa edilmelidir.

Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir."

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatı'nın emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf ve emeklilerine yönelik 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 955'inci, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105'inci ve milletimizin bağımsızlık iradesini kesin zafere taşıyan Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Sultan Alparslan'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri andı.

"SURİYE'YE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Basın toplantısının ardından Bakanlık tarafından gazetecilerin soruları yanıtlandı. İsrail'in Suriye'de İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Ez-Zuhur üssüne yönelik saldırısı ve saldırıyla ilgili iddialara ilişkin soru üzerine Bakanlık'tan yapılan açıklamada, saldırının Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olduğu belirtildi. Devamında şunlar kaydedildi:

" Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz."

"ÜLKEMİZ EGE'DEKİ HAKLARINI KORUMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi ile ilgili MSB açıklamasında, bunun yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığı ve Türkiye'nin tutumunu etkilemediği vurgulanarak, "Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bununla birlikte Türkiye, Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin geliştirilmesinden yanadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun son yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin, "Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda, askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız, hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA