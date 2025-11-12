Haberler

Şehitlerimiz Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan 20 askerimizin naaşı ile kaza kırım ekibinin A-400 M uçağı ile getirileceğini duyurdu.

  • Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında 20 asker şehit oldu.
  • Şehit askerlerin naaşları A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.
  • Arama kurtarma ve kaza kırım çalışmaları Gürcistan makamlarının desteğiyle devam ediyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan 20 askerimiz vatana getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
