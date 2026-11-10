Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSB, Dostluk Denizi-2026'nın İskenderiye'deki Seçkin Gözlemci Günü'nü duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Dostluk Denizi-2026'nın İskenderiye'deki Seçkin Gözlemci Günü'nü duyurdu Haber Videosunu İzle
MSB, Dostluk Denizi-2026'nın İskenderiye'deki Seçkin Gözlemci Günü'nü duyurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB, Mısır ev sahipliğinde 4-9 Kasım'da düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında yapıldığını bildirdi. Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri komutanları katıldı; TCG Anadolu, TCG Gaziantep ve TCG Meltem görev aldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mısır'ın ev sahipliğinde 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katıldığı faaliyetlerde TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava araçları ve özel ihtisas timlerinin görev aldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Dostluk Denizi'nde güçlü iş birliği" notuyla yapılan paylaşıma göre, Mısır'ın ev sahipliğinde, 4-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, 8 Kasım tarihinde İskenderiye açıklarında gerçekleştirildi.

Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy'nin katılımıyla icra edilen faaliyetlerde; TCG Anadolu, TCG Gaziantep, TCG Meltem, hava vasıtalarımız ve özel ihtisas timlerimiz görev aldı. Tatbikat kapsamında; insansız hava aracı uçuşu, asimetrik tehdit, gemicilik, hava savunma harbi ile arama, zapt ve müsadere eğitimleri, ağır deniz şartlarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA
Ünlü isimlerden Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde anlamlı paylaşımlar

Ünlüler Atamızı andı, mesaj ortak: Fikirler ölmez!
88. yıl dönümünde paylaşıldı! Ata'nın son yolculuğu kamerada

Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz! İşte Ata'nın son yolculuğu
Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i olacak

Hürrem Sultan'dan sonra bir efsaneye daha hayat verecek!
Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...11

Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Okan hocanın ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler

Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı12

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha

Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak! İşte nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçelileri delirtecek sözler