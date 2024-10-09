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MSB'den "Dünya Uzay Haftası" paylaşımı

MSB'den
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşım, Dünya Uzay Haftası nedeniyle MSB'nin sosyal medya hesabından "Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler" notuyla yapıldı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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