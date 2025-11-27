MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), son bir haftada PKK'lı 3 teröristin daha teslim olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 (Tel Rıfat: 302/Münbiç 423) kilometreye ulaşmıştır.

Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 şahıs yakalanmış, 428 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da 59 bin 458 olmuştur."

Bakan Güler'in temasları

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 20 Kasım'da Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri'ni, 24 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul ettiğini bildirdi.

Güler'in, 25 Kasım'da ise Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"na gerçekleştirdiği ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eşlik ettiğini söyleyen Aktürk, dün de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapıldığını ve milletvekillerinin sorularına yanıt verildiğini hatırlattı.

Aktürk, şöyle devam etti:

"Sayın Genelkurmay Başkanımız ise 20 Kasım'da ülkemize gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile bir araya gelmiş, 25 Kasım'da Dışişleri Bakanımızı ziyaret etmiştir. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, 17-21 Kasım tarihleri arasında ziyaret ettiği Bosna-Hersek ve Kosova'da çeşitli temas ve görüşmeler gerçekleştirmiştir. 17-21 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Hava Gösterisi'ne (Dubai Airshow-2025) katılan Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ve beraberindeki heyet, başta Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Yürütme Konseyi Başkanı ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere çok sayıda temas ve görüşme gerçekleştirmiştir."

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda 24 Kasım'da Senegal'de başlayan Daksar Arama-Kurtarma Tatbikatı'nın bugün, 13 Kasım'da İspanya'da başlayan Taktik Liderlik Programı Karma Hava Harekatı ve 18 Kasım'da İstanbul'da başlayan Ferdi Seferberlik Eğitimleri ile 24 Kasım'da Romanya'da başlayan SEESIM (Güneydoğu Avrupa Bilgisayar Destekli Simülasyon Özel) Doğal Afet Tatbikatı'nın ise yarın sona ereceğini ifade etti.

Aktürk, Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve görev yeteneklerini eş zamanlı olarak değerlendirmek maksadıyla, Kara, Deniz, Hava kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının katılımıyla yapılan Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı'nın Aksaz/Muğla'da devam ettiğini bildirdi.

"Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımız ile 3'ü fiili,12'si gözlemci olmak üzere 15 ülkenin de yer aldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 2 Aralık'ta gerçekleştirilecektir." bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, 24 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Konya'da Milli Anadolu Kartalı-2025/2, 25 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Yalova'da Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının yapıldığını ve 11-29 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'da Stone Wall Fiili Arazi ile, 25 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Norveç'te ve yerinden katılımla Steadfast Dagger NATO Kolektif Savunma tatbikatlarına iştirak edildiğini aktardı.

Aktürk, 2-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Loyal Dolos NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Tatbikatı'na da Polonya'da katılım sağlanmasının planlandığını söyledi.

Uluslararası görevler

Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus tarafından 25-30 Kasım tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Elbe gemisi tarafından ise 3-6 Aralık tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirilecektir. İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru El Camino Espanol tarafından 27-30 Kasım tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti yapılmaktadır.

Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından 2-7 Aralık tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyareti icra edilecektir. Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 1-5 Aralık tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı Eğitimi'ne 2 F-16 ile katılım sağlanmaktadır."

Öte yandan Aktürk, Temsilci Kurum Başkanlığı Harita Genel Müdürlüğünce yürütülen Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Konseyinin 2025 yılı 2'nci Olağan Konsey Toplantısı'nın yarın Harita Genel Müdürlüğü'nde yapılacağını bildirdi.

(Sürecek)